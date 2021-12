"Grazie a questori e polizia locale"

"Con la conclusione di quest'anno - hanno scritto presidente e assessore - caratterizzato come il precedente, purtroppo, dal Coronavirus, abbiamo voluto ringraziare coloro i quali hanno dato un importante contributo nella gestione dell'emergenza".

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore regionale alla Sicurezza e Polizia Locale, Riccardo De Corato, hanno inviato una lettera di auguri e ringraziamenti, per le attività svolte in particolar modo nella gestione dell'emergenza da COVID-19, a Prefetture, Questure e Comandi di Polizia locale della Lombardia.

"Dunque, ancora grazie alle Forze dell'ordine e agli 8.200 operatori di Polizia locale in servizio in Lombardia per l'impegno nel 2021. Uomini e donne che hanno ricoperto anche un importante ruolo sociale, divenendo punti di riferimento per la cittadinanza".

Fontana e De Corato, nell'augurare buon lavoro per l'anno che verrà, hanno ricordato che il lavoro di Forze dell'ordine e Polizia locali è stato prezioso.

"Durante la fase più acuta della pandemia - hanno concluso - Regione Lombardia si è adoperata a reperire e consegnare ai vigili dispositivi di protezione individuale. Abbiamo inoltre ha stanziato risorse per coprire gli straordinari degli agenti di Polizia locale".

