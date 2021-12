Tamponi: troppa affluenza

ASST Ovest Milano ha bloccato gli accessi al punto tamponi del vecchio ospedale di Legnano per chi non ha prenotazione medica. L'accesso libero riprenderà nel pomeriggio.

La situazione di fortissimo afflusso di persone per sottoporsi a tamponi nell’ospedale vecchio ha portato ASST Ovest Milano a bloccare gli accessi di chi non è in possesso di prenotazione e ha la sola richiesta del medico di base (ricetta bianca). Tutti questi utenti potranno presentarsi a partire dalle 14 di oggi.

