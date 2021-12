Un 'regalo' dalla Regione

Il comune di Casorezzo si è visto pervenire dalla Regione e metterà sotto l'albero un prezioso contributo per portare a termine due interventi di tutto rilievo per il suo territorio.

Il regalo è sintetizzabile in una cifra: 120 mila Euro. Il comune di Casorezzo si è visto pervenire dalla Regione e metterà sotto l'albero un prezioso contributo per portare a termine due interventi di tutto rilievo per il suo territorio. A favorire l'arrivo della somma, ricorda lo stesso comune in una nota, è stato un emendamento presentato dl consigliere regionale Gianluca Comazzi. "Grazie a quest'emendamento - ricorda il sindaco Pierluca Oldani in una nota- sono stati stanziati a favore del comune 60 mila Euro che consentiranno di riqualificare via Carlo Porta e altri 60 mila per il rifacimento della ciclabile di via delle Chiuse". Oldani ha concluso ringraziando Comazzi "da parte di tutta la nostra comunità per la sua continua attenzione ai bisogni dei territori".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro