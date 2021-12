Salgono a 117 i positivi

"117 sono i concittadini positivi ad oggi, ed un concittadino positivo è ricoverato in una struttura ospedaliera del territorio - spiega Sara Bettinelli - 58 sono i concittadini in quarantena obbligatoria".

"In relazione alla situazione dettata dal Covid 19 nella nostra Comunitá l’evoluzione che registriamo segue l’andamento nazionale e regionale - spiega Sara Bettinelli - 117 sono i concittadini positivi ad oggi, ed un concittadino positivo è ricoverato in una struttura ospedaliera del territorio. 58 sono i concittadini in quarantena obbligatoria.

Un concittadino quest’oggi ha ricevuto l’esito negativo al tampone, ed è quindi ufficialmente guarito.

Le fasce di età di appartenenza dei cittadini positivi sono le seguenti:

0-10: 21

11-20: 11

21-30: 18

31–40: 20

41-50: 17

51-64: 22

+65: 8

La vaccinazione è lo strumento fondamentale per tutelarci dagli effetti più importanti di questo virus. A ciò aggiungiamo prudenza, senso di responsabilità e osservanza delle regole comportamentali che conosciamo".

