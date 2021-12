Al programma parteciperanno 54 concorrenti fra le migliori pizzerie d'Italia. King of Pizza è nato per promuovere e dare immagine al mercato della pizza italiana nel mondo.

È scattato il conto alla rovescia per la seconda stagione del programma tv King of Pizza, contest internazionale di Pizza Gourmet.

Il format televisivo è nato dall'idea di Dovilio Nardi, fondatore e presidente della NIP, Nazionale Italiana Pizzaioli, azienda leader nella formazione del settore Ho.Re.Ca. Nardi ha vinto numerosi Guinness World Record con la Nazionale Italiana Pizzaioli, tra cui la Pizza più lunga del Mondo all'Expo di Milano 2015 (una pizza di 1.595,45 metri) nonché una proficua organizzazione di grandi eventi per la promozione del settore pizzerie e ristorazione nel mondo. Particolarmente oggi è impegnato per risollevare il settore pizzerie in Italia e aiutare l'economia.

Al programma parteciperanno 54 concorrenti fra le migliori pizzerie d'Italia. King of Pizza è nato per promuovere e dare immagine al mercato della pizza italiana nel mondo ed evidenziare le migliori aziende food, beverage e tecnologiche italiane.

La trasmissione è composta da 20 puntate e sarà trasmessa su Canale Italia , Sky 937 e sul canale Youtube di Nipfood.

Ad eleggere il nuovo Re della Pizza sarà una giuria d'eccezione, tra cui lo stesso W. MasterChef Dovilio Nardi ed Edoardo Raspelli, giornalista, critico gastronomico nonché conduttore di famose trasmissioni in reti nazionali (ultima ma non ultima "L'Italia che mi piace...In viaggio con Raspelli" per Canale Italia, Canale Europa, Sky, Telecity7Gold..).

Con loro anche Antonio Sorrentino, manager volto noto della catena 'Rossopomodoro', gli chef Sergio Ferrarini e Denis Ferrari, i NIP W. MasterChef Matteo Giannotte ed Emilio Vattimo, il giornalista pluripremiato Daniele Bartocci (Sviluppo nuovi mercati alla Tre Valli Cooperlat).

Giovedì 13 gennaio negli studi di Forlì inizierà l'anno di lavoro 2022 con la registrazione delle puntate numero 7 ed 8 . La conduttrice sarà la fotomodella Francesca Buonaccorso, diploma all'Istituto Turistico di Arona (Novara), vincitrice della prima fascia di Miss Senza Trucco all'importante concorso di bellezza Miss Monnalisa nel Mondo, ideato da Cesare Morgantini.

Una nuova avvincente edizione, cui non mancheranno novità interessanti: nei 500 metri quadrati di Forlì un nuovo set, due gare che metteranno alla prova i numerosi concorrenti attraverso anche improvvisazione, fantasia ed esaltazione dei valori del made in Italy. Il contest ha il patrocinio del Comune di Forlì, Assessorato alle politiche per l'Impresa, Servizi Educativi, Scuola e Formazione, Politiche Giovanili. Ad oggi sono state registrate le prime sei puntate e prossimamente sarà possibile registrare la finalissima che vedrà l'incoronazione del nuovo King of Pizza. Le premiazioni di questa seconda stagione verranno fatte in Valle d'Aosta, a Gressoney Saint-Jean, nel castello della Regina Margherita di Savoia, la perfetta conclusione del contest dedicato alla Pizza Gourmet, prodotto di eccellenza italiana, per gentile concessione della Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Valle D'Aosta.

