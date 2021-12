I pali nel Ticino, di Napoleone

La conferma dal quadro del Louvre: i pali nel ticino sono di Napoleone. "Salviamoli", la voce si è levata forte e chiara dall'Associazione Risorgimentale Turbigo 3 Giugno 1859.

La conferma dal quadro del Louvre: i pali nel ticino sono di Napoleone. "Salviamoli", la voce si è levata forte e chiara dall'Associazione Risorgimentale Turbigo 3 Giugno 1859 e, in fondo, diversamente non avrebbe potuto essere per una realtà da sempre attenta alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale del nostro territorio. "Appunto, dal quadro del Louvre - scrivono sulla pagina Facebook - emerge un particolare importantissimo che ci conferma che i pali che ancora oggi vediamo nel Ticino furono effettivamente installati dall'armata francese, per cercare di vincere la corrente del fiume. Dobbiamo salvarli! Possono e devono diventare il simbolo del Ticino e del suo Parco. Un pezzo di storia di quell'epica impresa che ancora adesso, saltuariamente, al variare delle piene, il Fiume Azzurro ci permette di vedere. Diventeranno, quindi, per noi una tappa dell'itinerario napoleonico e un punto di sosta obbligato per il visitatore, non lontano dal campo riservato alla rievocazione storica della battaglia".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro