Una classe 'Montessori'

Prima dell'imparare viene l'imparare a imparare. L'educatrice Maria Montessori ha fatto del concetto il pilastro della sua attività scolastica e del suo pensiero dando vita a un apposito metodo che porta il suo nome. Dal 2022-2023 la scuola primaria 'Felice Musazzi' di San Lorenzo lo adotterà con una classe.

Prima dell'imparare viene l'imparare a imparare. L'educatrice Maria Montessori ha fatto del concetto il pilastro della sua attività scolastica e del suo pensiero dando vita a un apposito metodo che porta il suo nome. Dal 2022-2023 la scuola primaria 'Felice Musazzi' di San Lorenzo lo adotterà con una classe. "Un iter complesso - spiega il Comune - che ha richiesto determinazione e impegno da parte di Collegio docenti e Consiglio d'istituto che hanno deliberato favorevolmente, oltre al coinvolgimento dell'Ufficio scolastico territoriale di Milano e dall'Amministrazione comunale". Quest'ultima ha proceduto all'adeguamento degli spazi secondo il metodo Montessori ma ha anche messo a disposizione 5 mila euro per formare insegnanti che a esso si ispirino per l'attività con la nuova classe. "Un lavoro di team - prosegue il Comune - che renderà l'offerta formativa dell'istituto ma anche della città di Parabiago più ricca rispetto alla libera scelta educativa delle famiglie". Queste ultime potranno rivolgersi per colloqui individuali o supporto alle iscrizioni all'istituto di via Legnano. Un nuovo tassello educativo, quindi, nell'ambito scolastico parabiaghese, in direzione di un'innovazione che porta con sé un patrimonio del passato.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro