Colombo: primo Natale da sindaco

E' il suo primo natale da sindaco. Daniela Colombo, nel rivolgere gli auguri ai suoi concittadini, mette insieme i ricordi della recente tornata elettorale e lo sguardo proteso verso i programmi futuri.

E' il suo primo natale da sindaco. Daniela Colombo, nel rivolgere gli auguri ai suoi concittadini, mette insieme i ricordi della recente tornata elettorale e lo sguardo proteso verso i programmi futuri. "E' per me un grandissimo piacere porgere a tutti voi i miei personali auguri e quelli della giunta che mi affianca in questa nuova esperienza - esordisce - il mio percorso si è avviato solo due mesi fa e già mi sembra di conoscere ognuno di voi, le vostre gioie, i vostri sogni, le fatiche e le sofferenze di tutti i giorni, sento fortissima la responsabilità di questo mandato e da subito, con il gruppo degli assessori e il supporto del personale dell'ente, abbiamo messo in campo ogni energia per avviare i progetti che guideranno il cambiamento di cui Nerviano necessita e che i nervianesi meritano". Colombo valuta questo momento come "Di riflessione, pacificazione, condivisione degli obiettivi prioritari e pianificazione per il futuro del nostro territorio". E questo senza relegare in un angolo la solidarietà tra i varii membri della comunità, specialmente in un delicatissimo momento quale è l'attuale. Colombo conclude così facendo gli auguri alle famiglie nervianesi e in particolare agli "Anziani custodi delle nostre radici e ai giovani che sono la nostra forza e la ricchezza più preziosa, gli operatori sanitari, le associazioni di volontariato e le forze dell'ordine che ci hanno sostenuto in questo momento difficile". E ai suoi concittadini augura due s per il 2022 ormai alle porte: solidarietà e serenità.

