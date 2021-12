Centro polivalente: chi lo progetterà?

L'idea di massima esiste già da tempo. Adesso, per cominciare a mettere in moto la macchina che dovrà condurre alla realizzzione di un centro polivalente, il Comune di Arluno compie il passo successivo, ovvero la promozione del bando per individuare chi lo progetterà.

L'idea di massima esiste già da tempo. Adesso, per cominciare a mettere in moto la macchina che dovrà condurre alla realizzzione di un centro polivalente, il Comune di Arluno compie il passo successivo, ovvero la promozione del bando per individuare chi si occuperà di progettarlo. Nelle intenzioni della giunta del sindaco Moreno Agolli, la struttura si propone di essere "Luogo catalizzatore di funzioni culturali per la comunità, spazio a favore dell'integrazione e dell'inclusione, polo di attrazione per la comunità, luogo di formazione e partecipazione, spazio accogliente e confortevole in cui incontrarsi e vivere emozioni". In compendio, "Una piazza urbana - prosegue il Comune in una nota - per contrastare l'esclusione, l'isolamento e la solitudine". L'opera si regge su un importo di circa 500 mila euro e si candida a essere un valore aggiunto determinante per il cementarsi del tessuto sociale arlunese specialmente in un periodo di forte emergenza quale è l'attuale.

