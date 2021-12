Dodici mesi con gli sposi

Il nuovo calendario della Pro Loco di Vanzaghello. Dedicato, appunto, ai matrimoni dall'inizio del secolo scorso e fino agli anni '70.

Dodici mesi e due foto per ogni pagina, a raccontare gli sposi di una volta. Già, perché proprio i matrimoni, alla fine, sono i protagonisti del nuovo calendario della Pro Loco di Vanzaghello. "Le fotografie partono dall'inizio del secolo scorso fino agli anni '70 - spiegano i promotori - E si tratta principalmente di immagini in bianco e nero di persone contattate e che hanno dato la loro disponibilità a far parte dell'almanacco". In totale, quindi, 24 scatti, la maggior parte ovviamente di vanzaghellesi, per un'iniziativa di ricordo, emozioni e condivisione. "Il taccuino di quest'anno è un'ulteriore tassello di un percorso, durante il quale si è cercato di dare spazio e valorizzare le radici culturali del nostro paese. Un progetto che è nato, quindi, per riproporre nel tempo quella che è la storia di Vanzaghello e anche i matrimoni, in questo senso, sono un elemento importante. L'obittivo come Pro Loco, infatti, è quello di raccogliere le idee di tutte le associazioni di Vanzaghello e dare il più possibile evidenza ai loro programmi. Pertanto, il calendario è uno strumento con cui si è cercato di fare un mimino di coordinamento, con l'intenzione di evitare le sovrapposizioni con gli eventi che vengono promossi durante l'anno e, allo stesso tempo, offrire ai cittadini la possibilità di avere un 'bigino' in cui mese per mese possono avere una panoramica su che cosa è stato organizzato e perché". Senza dimenticare, infine, l'altra fondamentale finalità, l'aiuto e la vicinanza alle realtà associative con un sostegno e un contributo concreto. "Nel caso specifico, sosterremo la scuola - concludono - Quindi, chi vorrà dare una mano, troverà gli almanacchi nei bar del paese, al centro anziani e in diversi punti del paese".

