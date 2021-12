Corso di fotografia

Un corso base avanzato di fotografia. A promuoverlo è il gruppo 'Sfumature Castanesi' (con il patrocinio del Comune), dal 17 febbraio al 14 aprile.

Un corso base avanzato di fotografia. A promuoverlo è il gruppo 'Sfumature Castanesi' (con il patrocinio del Comune), dal 17 febbraio al 14 aprile. Più nello specifico, le lezioni affronteranno diversi argomenti: la luce e la materia prima del fotografo, la macchina fotografica e gli obiettivi, esposizione (tra esposimetri e manualità), composizione fotografica, gli elementi presenti e il loro inserimento tra soggetto e corollario, iso (rumore e risultato), automatismi (cervello e algoritmi), il flash e gli accessori. Gli appuntamenti, poi, saranno il giovedì, dalle 21 alle 23,, presso la sede di via Moroni 8 a Castano. Per informazioni e iscriversi, Facebook Sfumature Castanesi o mail sfumaturecastanesi2018 [at] gmail [dot] com.

