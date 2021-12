Si attende l’arrivo del nuovo anno con New Year's Swing Night 2022, la festa più swing dell’anno con balli, musica dal vivo, ottima cucina e tanto divertimento!

Allo SPIRIT DE MILAN (via Bovisasca, 59, Milano), si attende l’arrivo del nuovo anno con New Year's Swing Night 2022, la festa più swing dell’anno con balli, musica dal vivo, ottima cucina e tanto divertimento!

La notte di San Silvestro, infatti, il locale dal sapore vintage sorto nelle Cristallerie Livellara a Milano aprirà le porte alle 20.00. Si inizierà alle 20.30 con un aperitivo di benvenuto, per poi cenare dalle 21.00 con il menù di Capodanno proposto dalla Fabbrica della Sgagnosa e, dalle 23.00, musica dal vivo per ballare lindy hop, shag e balboa con la Monday Orchestra e, poi, con i Jumping Jive fino al mattino! Per chi vuole ballare, invece, nel foyer sarà possibile scatenarsi con i ritmi di “Bandiera Gialla” e della musica degli anni ’70 e ’80.

A mezzanotte si brinderà con un calice di spumante, lenticchie e cotechino (come vuole la tradizione), e per rimanere in perfetto stile con la serata, potrete sfoggiare i vostri outfit degni del Grande Gatsby!

L’ingresso allo Swing Party entro le 01.00 è di 60 € con consumazione, dopo le 01.00 invece è di 40 € con consumazione. Per chi vuole cenare, la Fabbrica della Sgagnosa propone un menù speciale a 70 € con prenotazione obbligatoria (biglietto di ingresso + cena = 130 €). Per prenotare, scrivere a info [at] spiritdemilan [dot] it o chiamare il nostro numero 366 7215569 dalle 15 alle 19.

Intanto, proseguono gli appuntamenti nella cattedrale in cui si incontrano la cultura swing e la passione per la bellezza e la tradizione, alla riscoperta del fascino di Milano e della “milanesità.

Questi i prossimi appuntamenti:

Oggi, 20 dicembre, il concerto di Laura B and Beat Boys, gruppo di musicisti che condivide la passione per il groove, dal funk al soul degli anni 70 ad oggi

Martedì 21 dicembre il live dei Pulsation, progetto musicale Disco Funk anni 70-80 nato nel 2015 a Milano.

Mercoledì 22 dicembre ritorna la serata irish più attesa: la Irish Chrystmas Party! Alle 20:30 ci sarà una breve lezione per imparare i "primi passi" delle danze irlandesi (a cura dell'Accademia Gens D'Ys), mentre alle 22:00 si parte con la musica dal vivo dell'Irish Christmas Quartet.

Giovedì 23 dicembre si torna a fare un Rebellott a tema natalizio, con una serata dal titolo Meri Crisball. Tanta musica milanese con tanti amici musicisti ormai di casa allo Spirit de Milan per scambiarsi gli auguri di buone feste.

Dal 24 al 27 dicembre lo Spirit de Milan rimarrà chiuso.

Martedì 28 dicembre appuntamento con “CA.BAR.ET BOH.VISA. MILANO 5.0 – Musica e cabaret fuori dagli schermi” con protagonisti Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni, Walter Leonardi e Flavio Pirini che allo Spirit de Milan hanno trovato casa e voglia di fare squadra, mescolando risate e malinconie, nonsense e profondità (in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30).

Mercoledì 29 dicembre ritorna la tanto attesa e amata serata Cristal, Milonga en vivo (ingresso a pagamento). Alle 21.30 la band La Tipica Pimienta suonerà dal vivo tantissimi tanghi tutti da ballare. Durante tutta la serata, inoltre, è previsto il set di Dj Luis Alberto Rojas con una selezione di tanghi.

Giovedì 30 dicembre lo Spirit de Milan rimarrà chiuso.

Venerdì 31 dicembre New Year's Swing Night 2022, la festa più swing dell’anno con balli, musica dal vivo, ottima cucina e tanto divertimento (ingresso a pagamento)!

…e dall’1 al 5 gennaio lo Spirit de Milan rimarrà chiuso.

L’atmosfera vintage tipica dello SPIRIT DE MILAN è custodita nei suoi 1500 mq: lo Spirit de Milan non è solo musica dal vivo, risate e divertimento, ma anche buona cucina (tutto, ovviamente, nel rispetto delle norme di sicurezza)!

Lo Spirit de Milan è aperto dal martedì alla domenica dalle 19:30 alle 01:00 (il venerdì e il sabato fino alle 02:30). Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, è fortemente consigliata la prenotazione utilizzando il form online o chiamando il numero 3667215569.

