"Replicare accordo Stazioni Sicure"

L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ha scritto agli altri 11 prefetti lombardi proponendo loro di replicare l'accordo 'Stazioni Sicure' già sottoscritto con la Prefettura di Lecco. L'obiettivo è quello di rispondere alla richiesta di sicurezza proveniente dai cittadini e dai comitati di pendolari. DE CORATO: OTTIMI RISULTATI ACCORDO CON PREFETTURA LECCO - "Regione, Prefettura di Lecco e vari Comuni della provincia situati lungo la tratta ferroviaria Lecco-Milano - fa sapere l'assessore De Corato - sono impegnati nel rispetto dell'accordo, atto che sta producendo risultati positivi e importanti. Tra l'11 ottobre e il 25 novembre 2021 sono stati effettuati 25 servizi a presidio e controllo esterno delle stazioni ferroviarie e dei sottopassi pedonali. Queste attività, che hanno visto coinvolti ufficiali e agenti di Polizia locale, hanno portato a risultati sicuramente rilevanti in termini numerici: il controllo di 514 veicoli nelle aree limitrofe alle stazioni in particolare in ore serali e notturne e l'identificazione di 295 persone". LETTERA INVIATA A PREFETTI LOMBARDIA - L'assessore regionale alla Sicurezza ricorda che "proprio lo scorso 3 dicembre sulla tratta S5 Milano-Varese si sono verificati due gravi episodi riportati dalle cronache". Alla luce degli importanti risultati prodotti dall'intesa con la Prefettura di Lecco "ho scritto alle altre 11 prefetture della Lombardia - conclude De Corato - per replicare questo protocollo. Atto importante per la sicurezza di cittadini e pendolari a bordo dei treni e nelle stazioni. Spero di sottoscrivere altri accordi a breve".

