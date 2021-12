Robecchetto: 19 borse di studio

Il 21 dicembre si terrà la cerimonia annuale di assegnazione delle borse di studio del a Robecchetto. 19 studenti meritevoli riceveranno un concreto supporto.

Il 21 dicembre si terrà la cerimonia annuale di assegnazione delle borse di studio del a Robecchetto. 19 studenti meritevoli riceveranno un concreto supporto alla loro carriera accademica grazie al contributo di aziende sponsor e agli assessori e al sindaco che contribuiscono con il compenso di mandato. Tra gli sponsor, insieme a Mitaca e a Sodexo, vi è anche Ecologica Naviglio che da anni promuove questa importante iniziativa volta a sostenere il territorio e la sua risorsa più importante: i giovani. Come per la scorsa edizione l’evento si svolgerà presso la biblioteca 'Alda Merini', nel pieno rispetto delle normative anti-contagio (pertanto in due fasce orarie differenti: si partirà alle 20.30 con la premiazione di 3 studenti della scuola secondaria di primo grado e di 6 universitari triennali e magistrali, per proseguire poi con 10 alunni dei licei e degli istituti tecnici).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro