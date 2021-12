I 'lavoretti' dei bimbi

Tra le tante proposte dei banchetti del Mercatino di Natale in Villa Annoni, uno molto particolare era dedicato alla scuola dell’Infanzia di Cuggiono e Castelletto.

Tra le tante proposte dei banchetti del Mercatino di Natale in Villa Annoni, uno molto particolare era dedicato alla scuola dell’Infanzia di Cuggiono e Castelletto. Grazie all’impegno dei bambini è stato possibile acquistare bellissimi oggetti natalizi realizzati dai bambini e dalle bambine delle comunità. Erano inoltre allestite torte e dolci preparati dai genitori. Tante proposte, semplici ma fatte col cuore, per riscaldare le nostre abitazioni in vista delle feste. Il ricavato sarà poi utilizzato per progetti da realizzare a scuola.

