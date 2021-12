Incidenti sul lavoro: Regione e Anci per controlli

La giunta regionale della Lombardia ha approvato, su proposta dell'assessore Riccardo De Corato (Sicurezza, Polizia Locale e Immigrazione) lo schema d'Intesa con Anci Lombardia, per la promozione di un Accordo con gli enti locali per i controlli nei cantieri edili.

La giunta regionale della Lombardia ha approvato, su proposta dell'assessore Riccardo De Corato (Sicurezza, Polizia Locale e Immigrazione) lo schema d'Intesa con Anci Lombardia, per la promozione di un Accordo con gli enti locali per i controlli nei cantieri edili. "Per la prima volta nella nostra regione, questo tipo di azione - sottolinea De Corato - riguarda anche la Polizia locale e le Agenzie di Tutela della Salute (Ats)". "Purtroppo - ha aggiunto l'assessore - sul nostro territorio si registrano di frequente incidenti sul lavoro, in molti casi anche mortali. Si tratta di tragedie che, con il rispetto delle norme di sicurezza, spesso si sarebbero potute evitare". "La collaborazione fra le varie istituzioni - ha continuato l'assessore - è di fondamentale importanza per ridurre il più possibile i rischi dei lavoratori nei cantieri. Ed è proprio in questa direzione che va l'accordo con Anci. L'obiettivo di Regione Lombardia è quello di formare, presso i capoluoghi di Provincia, operatori di Polizia locale attraverso i servizi di prevenzione salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (PSAL) delle Ats lombarde". "L'intenzione, inoltre - ha concluso l'assessore Riccardo De Corato - è quella di far seguire alla sottoscrizione dell'accordo e alla formazione degli agenti, l'istituzione di nuclei sperimentali di Polizia locale specializzati, finanziati da Regione Lombardia".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro