Le premiazioni di 'Ciak #in Lombardia a 360°'

I progetti vincitori di 'Ciak #in Lombardia a 360°', concorso per giovani creativi, sono stati premiati a Palazzo Pirelli.

I progetti vincitori di 'Ciak #in Lombardia a 360°', concorso per giovani creativi, sono stati premiati a Palazzo Pirelli. Giunto alla terza edizione, il bando premia gli 'under 35' in grado di valorizzare le bellezze della Lombardia grazie alla realizzazione di video particolarmente coinvolgenti e di impatto emozionale. "La Lombardia come un set cinematografico, premia la creatività e la fantasia dei giovani videomaker di nostri territori, capaci di raccontare con immagini suggestive le bellezze di una terra unica e particolarmente attrattiva". Hanno commentato così il presidente Attilio Fontana e l'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Lara Magoni, presenti all'appuntamento. "Il talento e l'entusiasmo degli under 35 - hanno proseguito - sono fondamentali per dipingere una regione suggestiva, in grado di stupire e accogliere i visitatori tra laghi e montagne, città d'arte e paesaggi incantati". "La Lombardia - ha chiosato l'assessore Magoni - rinasce e riparte anche grazie ai suoi giovani artisti, ambasciatori di una Lombardia location ideale per mete di viaggio indimenticabili". Cinque le categorie tematiche previste: Smart working #inLombardia; Made #inLombardia; On the road #inLombardia; MyMovie #inLombardia; Unforgettable #inLombardia.

