Racconti, miti popolari e curiosità: 'Le leggende delle piante di Natale', una bellissima fiaba itinerante attraverso i sentieri del parco. E quest'ultimo sarà quello di Villa Annoni a Cuggiono, dove, sabato 18 dicembre alle 15, potrete, appunto, vivere la bellissima esperienza, grazie all'Associazione 'Il Parco di Alessandro Annoni'. Il ritrovo sarà all'ingresso, senza limiti d'età (in caso di maltempo, l'evento verrà annullato).

