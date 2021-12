La Scuola Intersezionale di Escursionismo Ticinum, di cui fa parte anche il CAI di Inveruno, propone il corso 'Ciaspole, neve e Artva'.

La Scuola Intersezionale di Escursionismo Ticinum, di cui fa parte anche il CAI di Inveruno, propone il corso 'Ciaspole, neve e Artva', comprensivo di due lezioni teoriche e un'uscita pratica. I due appuntamenti in aula, previste per il 26 gennaio e il 9 febbraio, saranno tenute presso la sede CAI in largo Pertini a Inveruno, mentre la meta dell'uscita pratica, prevista per il 20 febbraio, sarà decisa sulla base dello stato di innevamento delle località montane. Per maggiori informazioni e per iscrizioni, mandare una mail a scuolaescursionismoticinum [at] gmail [dot] com.

