Covid: attestati dipendenti UTR

L'assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, ha consegnato, al Belvedere di Palazzo Pirelli, gli attestati di riconoscenza ai dipendenti degli Uffici Territoriali Regionali (UTR) e delle Province, oltre all'Unità di crisi regionale per il lavoro svolto durante la gestione dell'emergenza epidemiologica. "Ci tengo a ringraziarvi particolarmente" ha detto Foroni. "Vi siete distinti - ha proseguito - con un lavoro significativo durante la fase più acuta della pandemia". "Non è stato un periodo facile e molte sono le difficoltà che dovremo ancora affrontare, ma è grazie a un solido sistema di Protezione civile come il nostro se possiamo ritenerci fieri dei risultati finora raggiunti". "Il vostro contributo - ha aggiunto - è stato utile e prezioso per i nostri cittadini lombardi, insieme ai volontari di Areu e al personale del sistema sanitario regionale". "Avete contribuito - ha concluso - a fare la differenza ed è nostro dovere, come istituzione regionale, dare un segnale di riconoscenza per quanto avete fatto fino ad oggi".

