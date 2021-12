No al Comitato Fiera

In consiglio comunale, l'Amministrazione di Inveruno, guidata dal sindaco Sara Bettinelli, ha bocciato la richiesta di istituire un Comitato Fiera.

In consiglio comunale, l'Amministrazione di Inveruno, guidata dal sindaco Sara Bettinelli, ha bocciato la richiesta di istituire un Comitato Fiera, proposta avanzata dall'opposizione in seguito alle rimostranze presentate sull'ultima edizione della Fiera di San Martino, reputata deludente da un punto di vista dell'offerta agricola e formativa. “Sono mancate le esposizioni di esemplari di bestiame e anche i convegni e le conferenze sul mondo agricolo, che erano un po' il fiore all'occhiello della nostra Fiera – ha commentato Francesco Barni, capogruppo di minoranza – Per questo, avevamo chiesto di istituire il Comitato Fiera, in un'ottica di condivisione di idee e pareri e di collaborazione”. “La proposta è stata respinta perché l'abbiamo trovata strumentale rispetto a un'edizione della fiera, che si sapeva già sarebbe stata differente rispetto alla versione tradizionale – spiega il primo cittadino Sara Bettinelli – Soprattutto in un periodo in cui i contagi stavano già salendo vertiginosamente. Abbiamo optato per una versione prudenziale della fiera, senza rinunciare all'evento. Potevano avanzare qualsiasi obiezione, ma strumentalizzare le difficoltà relative alla pandemia, questo no”.

