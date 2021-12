Immagini sulla facciata, per dire "Grazie"

L'ospedale Niguarda di Milano si illumina per ringraziare medici, ricercatori, infermieri e operatori per l'importante lavoro accanto a chi ha bisogno di aiuto e soffre.

Il "grazie" racchiuso in quelle diverse immagini che, ogni sera, una dopo l'altro compariranno. E' così, appunto illuminando la sua facciata, che l'ospedale Niguarda di Milano (assieme a Cancro Primo Aiuto) vuole ringraziare, proprio con queste dediche speciali, medici, ricercatori, infermieri e operatori per l'importante e fondamentale lavoro che svolgono quotidianamente. Fino al 7 gennaio, quindi, ecco una serie di proiezioni che 'raccontano' l'impegno di questi uomini e donne, sempre in prima linea per aiutare chi soffre, promuovere e difendere una cultura della salute e regalare a tutti noi un futuro migliore. Lo fanno da sempre, ma in questi ultimi due anni segnati dalla pandemia lo hanno mostrato con ancor più forza, coraggio e dedizione che meritano di essere omaggiate. "L'Ospedale Niguarda è uno dei migliori in Italia e al mondo, per me è un piacere trovare questa energia positiva e questo messaggio di speranza. Come Lombardia abbiamo reagito con grinta, perché ci sono persone che si sono rimboccate le maniche e non hanno mai smesso di impegnarsi per tutti noi - commenta Alessandra Locatelli, assessore alle Politiche per la Famiglia di Regione Lombardia". "Siamo orgogliosi di poter dire a ciascuno di loro grazie. Ci tengo anche a ringraziare Cancro Primo Aiuto che da molti anni sostiene la nostra realtà e non solo - conclude Marco Bosio, direttore generale del Niguarda".

