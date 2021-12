'Ballando sotto l'albero'

L'appuntamento è in auditorium a Castano. Tutto pronto per 'Ballando sotto l'abero', gala di danza in calendario sabato 18 dicembre, alle 20.30.

L'appuntamento è in auditorium a Castano. Tutto pronto per 'Ballando sotto l'abero', gala di danza in calendario sabato 18 dicembre, alle 20.30. Con la partecipazione straordinaria di 'Spid Dance Academy Milano', durante la serata si susseguiranno le esibizioni delle scuole 'Tersicore', 'Dance Studio Milano' e 'Performance Academy'. Lo spettacolo è in collaborazione con 'Fiore che Ride' e l'iniziativa vedrà come ospite speciale Ivan Cottini. Presentato e direttore artistico sarà Alessio Cattaneo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro