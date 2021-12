Farmacia Comunale, nasce l'Azienda Speciale 'Quadrifoglio Servizi'. "Una notizia importante per la nostra comunità - scrivono dal Comune - È stata, infatti, costituita, davanti al notaio Giorgio Zanini di Busto Arsizio, l’azienda speciale 'Quadrifoglio Servizi', che gestirà la nuova farmacia comunale. Con la firma del sindaco Sergio Calloni, l’Amministrazione ha ottenuto un traguardo significativo verso l’apertura del nuovo servizio pubblico, di cui potranno godere tutti i concittadini. I prossimi passi prevedono, ora, l’individuazione della sede della farmacia, l’individuazione e la nomina del direttore e il concorso per assumere i farmacisti".

