"Aiutateci ad aiutare...". L'invito arriva da A.i.l.a. onlus (Associazione Italiana Lotta Abusi); un appello per dare una mano e stare ancora più vicini a chi, purtroppo, ha bisogno di aiuto o è meno fortunato. E, allora, tutti possono fare la propria parte. Come? Donando qualcosa per acquistare un'auto e un pulmino, che serviranno ad accompagnare disabili e anziani alle visite mediche, per il disbrigo di pratiche burocratiche e alle riabilitazioni. Ma non solo la raccolta fondi, perché ecco anche quella di viveri, ulteriore opera di solidarietà. Chi volesse contribuire, lo potrà fare ad A.i.l.a. (Associazione Italiana Lotta Abusi Onlus), IBAN: IT98P0843051061000000912942

