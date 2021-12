Il mercatino di Natale ha origini molto antiche, risale al 1288 periodo in cui nella zona di Santa Maria Maggiore si svolgeva una festa in onore di Ambrogio, vescovo e patrono di Milano. Ora la tradizione lo vuole vicino al Castello Sforzesco.

La fiera si svolge nei giorni del Ponte dell’Immacolata in cui il 7 dicembre si festeggia anche Sant’Ambrogio, il patrono della città.

Il mercatino di Natale ha origini molto antiche, risale al 1288 periodo in cui nella zona di Santa Maria Maggiore si svolgeva una festa in onore di Ambrogio, vescovo e patrono di Milano . Ma la fiera come la conosciamo oggi risale al 1510 quando a Milano arrivò Giannetto Castiglione, primo gran maestro dell’ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro inviato da Papa Pio IV per risvegliare nei milanesi la devozione e la fede cristiana. Giannetto arrivò a Milano il 7 dicembre e temendo di non essere ben accolto dalla popolazione portò con sé doni per i bambini, i quali vedendoli esclamarono per la gioia “Oh bej! Oh bej!”, in italiano “Oh belli! Oh belli!”. Da qui nacque il nome della fiera che si organizza tutti gli anni nei giorni in cui si celebra Sant’Ambrogio.

La fiera si svolgeva vicino Piazza dei Mercanti , ma dal 2006 è stata spostata davanti al Castello Sforzesco.

La fiera si terrà quest’anno nei giorni dal 5 all’8 dicembre dalle ore 8:30 alle 21.

Tra le specialità che si possono acquistare ci sono prodotti di artigianato, giocattoli, pezzi di antiquariato, stampe, libri, bigiotteria, giocattoli, decorazioni natalizie, enogastronomia, tantissimi dolciumi tipici, caldarroste e le “Firunatt” castagne affumicate infilate a formare lunghe collane.

Le bancarelle saranno allestite intorno al Castello Sforzesco e in via Minghetti. Mentre al cavalcavia Bussa (tra la stazione di Porta Garibaldi e il quartiere Isola) si terrà la fiera Alter Bej! Con altre 80 bancarelle allestite dall’Associazione Altrimenti, che proporranno oggetti di artigianato, auto produzioni e creazioni artistiche. In questo mercatino si potrà assistere a a spettacoli con artisti di strada e musicisti.

L’ingresso alla fiera è gratuito e senza bisogno di prenotazione. Per accedere è necessario utilizzare la mascherina ed essere in possesso del green pass.

