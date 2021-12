Davide, campione di body building

Davide Colombo, classe 1981 e residente a Magnago, ha trionfato nella categoria Men Physique Over 40 della competizione CIBB (Cup International Body Building).

Un 'adone' magnaghese alla conquista dell’universo. Davide Colombo, classe 1981 e residente, appunto, a Magnago, ha trionfato nella categoria Men Physique Over 40 della competizione CIBB (Cup International Body Building). La sua passione per il culturismo ha radici lontane, che rimontano fino alla sua adolescenza, periodo in cui Davide si avvicina al mondo del body building, organizzando persino una piccola palestra nella sua stanza da letto. La passione lo porta ad allenamenti sempre più costanti, e verso i venticinque anni inizia anche una preparazione di tipo agonistico: iniziano dunque le gare di estetica ed il suo impegno arriva a livelli sempre più alti. Gira molte palestre, conosce nuovi allenatori e prova nuove diete, ma la vera svolta arriva nel 2019, quando incontra la Gym Studio di Turbigo ed il suo proprietario, che diventerà poi anche il suo allenatore, Stefano Catalano. Il sodalizio tra i due è vincente, e culmina con il trionfo di Davide al Mister Universe categoria over 40: il coronamento di oltre quindici anni di dedizione e passione. Davide non può che essere molto fiero dei risultati ottenuti: “Un titolo che mi rende molto soddisfatto e che conclude un periodo di sacrificio fisico e mentale non indifferente per gare di questo tipo. "Un titolo che mi rende molto soddisfatto e che conclude un periodo di sacrificio fisico e mentale non indifferente per gare di questo tipo. Chi mi chiede cosa farò adesso? Certamente il prossimo step sarà un periodo di qualche mese dedicato al mantenimento e al recupero psicofisico che, se fatto al meglio, mi consentirà di perdere il meno possibile i risultati sin qui raggiunti con fatica... e poi chissà se il futuro riserverà altri progetti nel mondo del fitness, estetici o altro, perché tanti sono gli obiettivi di vita, ma vorrei che lo sport e la palestra ne facciano sempre parte perché stimolanti anche per il resto".

