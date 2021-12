L'albero dei doni

Grandi scatole regalo e tanti luci. E' l'albero, come qualcuno l'ha ribattezzato, "tutto da scartare" (per un Natale nel segno dell'altruismo) di piazza della Scala.

Grandi scatole regalo e tanti luci. E' l'albero, come qualcuno l'ha ribattezzato, "tutto da scartare" (per un Natale nel segno dell'altruismo) di piazza della Scala a Milano. Nato dalla visionaria creatività britannica di Jo Malone London, intende catturare e trasmettere un’emozione: i visitatori, infatti, potranno entrare nella struttura e ritrovarsi di colpo immersi in un universo di stelle. Un’esperienza sensoriale unica tra fragranze e luci magiche.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro