Sciopero generale: "Giusto e necessario"

Cgil e Uil hanno proclamato lo sciopero generale per giovedì 16 dicembre; Rifondazione Comunista - Circolo di Legnano: "Scelta giusta e necessaria".

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - Cgil e Uil hanno proclamato lo sciopero generale per giovedì 16 dicembre a "sostegno delle proposte sindacali su precarietà, pensioni, fisco, lavoro e per la modifica della legge di bilancio". Una scelta giusta contro la nuova offensiva neoliberista portata avanti a suon di licenziamenti, delocalizzazioni, bassi salari, precarizzazione ulteriore del lavoro, aumenti delle bollette e carovita, ripristino della impopolarissima legge Fornero sulle pensioni.

Una scelta necessaria di fronte a un governo che dal Pnrr alla manovra di bilancio riempie di soldi le imprese e riduce tasse ai benestanti. Lo sciopero generale è la scelta che Rifondazione Comunista, insieme ai settori più combattivi del mondo del lavoro come gli operai della Gkn, chiede da tempo ed è l'unica risposta all'altezza dell'attacco portato avanti dalle forze economiche e politiche neoliberiste. Auspichiamo che esso segni anche l'avvio di un percorso di generalizzazione delle lotte che può restituire fiducia unificare i tanti soggetti sociali che da decenni pagano le conseguenze di politiche antipopolari e regressive. (Rifondazione Comunista - Circolo di Legnano)

