L'idea parte dal presupposto che tutti dovrebbero poter avere almeno un regalo da mettere sotto l'albero e da aprire la mattina di Natale. A Lonate ecco 'DoniAMO un sorriso'.

L'idea parte dal presupposto che tutti dovrebbero poter avere almeno un regalo da mettere sotto l'albero e da aprire la mattina di Natale. E, così, ecco che anche quest'anno l’associazione Kay La, che opera in favore delle famiglie del territorio in stato di bisogno del territorio, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Gentilezza di Lonate Pozzolo, ha dato vita a 'DoniAMO un sorriso', iniziativa solidale rivolta a bambini, famiglie e anziani. Più nello specifico, la proposta vuole coinvolgere la cittadinanza in una raccolta di doni che potranno essere acquistati presso gli esercizi commerciali del territorio che aderiranno. "A tutti fa piacere, infatti, ricevere un dono e anche un piccolo gesto da parte di ognuno di noi può fare la differenza e contribuire a donare un sorriso - spiegano dal Comune - Si tratta di un atto di gentilezza che aiuta a diffondere gioia e a dare un po’ di serenità a chi magari è in una situazione delicata. I volontari si faranno, quindi, carico di ritirare quanto donato e consegnarlo alle famiglie bisognose già sostenute dall’associazione o individuate in accordo con i servizi sociali. E, in collaborazione con il Centro di Accoglienza per Anziani, verranno portai alcuni di questi regali anche ai nonni ospiti perché nessuno di loro resti senza qualcosa e possa sentirsi parte di una comunità che ci tiene".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro