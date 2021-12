Arrivano dal Museo delle missioni estere dei Frati Cappuccini missionari di piazza Cimitero Maggiore a Milano e, adesso, eccoli a Palazzo Lombardia. Durante tutto il periodo di Natale, infatti, nella sede della Regione, sarà possibile visitare la mostra 'Presepi dal mondo', allestita in alcuni nuclei d'ingresso e nello spazio espositivo IsolaSET (Spazio esposizioni temporanee). Le visite, gratuite, sono possibili fino all’8 gennaio, dal lunedì al sabato dalle 11 alle 19.

