Addetto impianti termici

AMGA offre un’opportunità di lavoro full time e a tempo indeterminato: selezione pubblica finalizzata alla ricerca di un addetto al controllo degli impianti termici.

AMGA offre un’opportunità di lavoro full time e a tempo indeterminato: è indetta, infatti, una selezione pubblica finalizzata alla ricerca di un addetto al controllo degli impianti termici, che funga anche da supporto per le attività di Teleriscaldamento e Cogenerazione. Tale figura dovrà organizzare e programmare le verifiche a campione degli impianti termici riferiti alle utenze presenti sul territorio del Comune di Legnano; affiancare la società/ il professionista affidatari del servizio di verifica durante gli accessi presso l’utenza, contribuendo a risolvere problematiche e supervisionando la qualità del servizio erogato. Dovrà, inoltre, sovrintendere quotidianamente alle attività di corretto accatastamento degli impianti termici e di rendicontazione delle manutenzioni effettuate da parte dei soggetti abilitati presso il CURIT; accogliere le richieste provenienti dall’utenza (privati, aziende, amministratori di condominio), dagli installatori/ manutentori e dai loro rappresentanti, provvedendo a fornire spiegazioni e/o assistenza; assicurare la predisposizione della reportistica riferita al servizio nei tempi e nei modi concordati presso il Comune di Legnano; collaborare con gli addetti alle centrali di teleriscaldamento e cogenerazione per le attività di lettura dei parametri di funzione, riconoscimento allarmi, accompagnamento e supervisione dei fornitori esterni incaricati delle manutenzioni. La risorsa sarà inserita, entro un termine indicativo di sei mesi dall’assunzione e previa adeguata formazione, nel servizio di reperibilità, anche notturna, per il Teleriscaldamento. Due le prove che i candidati dovranno sostenere: un colloquio e una prova pratica o informatica. Le candidature andranno presentate entro le ore 12:00 di lunedì 20 dicembre. Tutti i dettagli su https://www.amga.it/selezione-addetto-controllo-impianti-termici-e-attiv...

