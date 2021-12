Strappati gli addobbi a scuola

L'episodio alle Elementari di Cuggiono. Qualcuno ha danneggiato, infatti, le decorazioni natalizie, realizzate dagli alunni di quarta e sistemate sulla recinzione.

L'amarezza che si mischia, inevitabilmente, con il grande, enorme dispiacere. E, in fondo, altrimenti non potrebbe essere, perché qualcuno, purtroppo, ha preso di mira quegli addobbi di Natale, realizzati con tanta cura e attenzione dagli studenti di quarta elementare. Già, uno dopo l'altro strappati dalla recinzione e gettati a terra, proprio davanti a scuola. "Tristezza e sconforto - commentanto dallo stesso istituto di Cuggiono - Sono questi i sentimenti che, oggi, proviamo. Come si fa? Come si può arrivare a danneggiare le decorazioni che i nostri alunni hanno creato con impegno e passione". Pacchetti regalo, scritte con gli auguri, nastrini, ecc... tutti erano appesi all'esterno; un modo originale per vivere le ormai imminenti festività natalizie, ma, nelle scorse ore, ecco che sono state letteralmente staccate, rotte e buttate nell'area antistante e attorno all'edificio scolastico. "Adesso le abbiamo raccolte e riportate in classe, per sistemarle - concludono dalla Primaria - Non sappiamo ancora se le metteremo di nuovo sulla recinzione oppure se verranno posizionate all'interno. Non vorremmo, infatti, che accada un altro simile episodio. Fa male vedere la mancanza di rispetto nei confronti del lavoro altrui. Una proposta che vuole essere un pensiero per la comunità intera in occasione, appunto, del Natale".

