San Giorgio 'accende' il Natale

Emozioni, coinvolgimento e condivisione. San Giorgio su Legnano è pronto ad 'accendere il Natale'. L’evento, in programma l'8 dicembre, allora, inizierà intorno alle 16.15 con la benedizione della capanna allestita in piazza Mazzini dai volontari della Pro Loco; quindi, ecco l’accensione delle luci natalizie dell’albero, sempre in piazza, e che coinvolgerà i cittadini sangiorgesi che potranno portare la propria pallina o decorazione per poter essere parte attiva della comunità. Ma, come di consuetudine da qualche anno, in paese non ci sarà un solo albero, bensì due: oltre a quello in piazza Mazzini, infatti, eccone un altro in via Roma, realizzato dalla Pro Loco. A fare da contorno a questo momento, poi, il gruppo Micologico Sangiorgese distribuirà ad offerta libera vin brûlé, mentre la stessa Pro Loco, sempre ad offerta libera, darà il the caldo. E non è ancora finita, perché accanto alla capanna del presepe, spazio ad una cassetta rossa di Babbo Natale dove tutti i bambini potranno imbucare la propria letterina piena di desideri.

