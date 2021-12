Covid: sospese le attività sportive

46 positivi di cui 2 ricoverati in strutture ospedaliere. "Visto il repentino evolversi della situazione, che in questi giorni sta interessando principalmente le fasce più giovani della nostra popolazione, è stata disposta in via precauzionale la sospensione delle attività sportive per i giovani che interessano le fasce di età scolare - elementare e media - fino al giorno 19 dicembre".

Una crescita dei contagi sempre più rapida, soprattutto tra i più piccoli, ed ecco allora una decisione sofferta ma inevitabile: alcune restrizioni sperando di arginare il contagio.

"La situazione dettata dal Covid 19 nella nostra comunitáè la seguente - spiega il sindaco di Inveruno Sara Bettinelli - I cittadini positivi sono 46, di cui 2 cittadini ricoverati in strutture ospedaliere del territorio.

61 sono i concittadini in quarantena obbligatoria, principalmente per contatto stretto di persona positiva.

Le fasce di età di appartenenza dei cittadini positivi sono le seguenti:

0-10: 13

11-20: 5

21-30: 2

31-40: 5

41-50: 6

51-64: 5

+65: 10

6 sono le classi per cui è stata ad oggi disposta la sospensione dell’attività scolastica in presenza.

Visto il repentino evolversi della situazione, che in questi giorni sta interessando principalmente le fasce più giovani della nostra popolazione, è stata disposta in via precauzionale la sospensione delle attività sportive per i giovani che interessano le fasce di età scolare - elementare e media - fino al giorno 19 dicembre.

Il tutto viene disposto al fine di contenere la diffusione del virus Covid 19.

Stiamo monitorando la situazione, ma è necessario che ciascuno faccia la propria parte.

Prestiamo attenzione ai nostri comportamenti quotidiani ed osserviamo i protocolli in vigore".

