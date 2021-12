Babbo Natale in elicottero

Pronti a ricevere i doni da Babbo Natale... ma essendo a Volandia, beh non potrà che essere a bordo di un elicottero. Due gli appuntamenti, allora, il 18 e 19 dicembre.

Pronti a ricevere i doni da Babbo Natale... ma essendo a Volandia, beh non potrà che essere a bordo di un elicottero. Due gli appuntamenti, allora, il 18 e 19 dicembre alle 16 quando, accompagnato dal suo aiutante elfo, sarà al Parco e Museo del Volo a bordo del CH47, per consegnare ai bimbi, appunto i regali acquistati presso il Volandia Store (spesa minima 15 euro). E per tutti i bimbi, poi, ecco la possibilità di fare una foto con Babbo Natale, anche senza la consegna del dono.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro