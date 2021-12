'Magenta... è Natale'

'Magenta... è Natale', questa la rassegna di eventi che accompagnerà la città durante le prossime festività per celebrare il Santo Natale.

'Magenta... è Natale', questa la rassegna di eventi che accompagnerà la città durante le prossime festività per celebrare il Santo Natale. “Grazie alla collaborazione delle associazioni e di diverse realtà del territorio abbiamo messo a punto un calendario ricco di eventi che inizia con il primo weekend di dicembre e prosegue fino al prossimo gennaio – ha detto il sindaco Chiara Calati – Abbiamo realizzato un programma di iniziative che coinvolge tutti: grandi e piccini, ce n'è davvero per tutti i gusti. L'obiettivo è quello di dare impulso alla città, far tornare le persone a vivere Magenta e vivere insieme questi momenti di festa. In questo periodo vediamo i contagi risalire ed è necessario che tutti noi facciamo attenzione e rispettiamo le regole, ma i magentini si sono già dimostrati molto responsabili e sono convinta che potremo vivere questo periodo con serenità. Oggi più che mai dobbiamo guardare al futuro con speranza. Gli eventi organizzati sono tantissimi e tutti molto interessanti, tra questi ricordo la tradizionale inaugurazione del presepe in piazza Liberazione dell'8 dicembre, alle 16.30, quest'anno la giornata sarà accompagnata anche dal raduno di Ferrari 'Emozione Rossa a Magenta'. Sabato 11 e domenica 12 dicembre al Teatro Lirico ci sarà 'Music@re' due serate di raccolta fondi a favore di un progetto benefico di contrasto al disagio giovanile a cura del Comune di Magenta con la partecipazione e la collaborazione del Liceo musicale S. Quasimodo, Musik Factory, Totem – La tribù delle arti, Big Bubbles, Liceo artistico L. Einaudi. Da non perdere la rassegna teatrale natalizia, con quattro appuntamenti al Teatro Lirico, dal 5 al 19 dicembre. Non mancheranno i tradizionali concerti delle nostre bande cittadine e i momenti per lo scambio di auguri con la città. Davvero un programma ricco con eventi che meritano tutti di essere vissuti dai magentini e da tutto il territorio. Non mi resta che augurare buone feste e buon Natale a tutti”. Per il periodo natalizio l’Amministrazione comunale curerà le luminarie, la filodiffusione di musiche natalizie per le vie del centro e i diversi momenti d’intrattenimento a sostegno del commercio cittadino. Tutti gli eventi e le attività saranno svolte nel pieno rispetto delle disposizioni normative per la prevenzione del contagio da Covid-19.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI NATALIZI

VENERDÌ 3, SABATO 4 e DOMENICA 5 DICEMBRE

Piazza Liberazione, per tutta la giornata

LE STELLE DI NATALE AIL - sostegno a progetti di ricerca sulle leucemie A cura di AIL, Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mielosa.

SABATO 4 DICEMBRE

8.30-14, piazza Liberazione

BANCHETTO INFORMATIVO E DI SENSIBILIZZAZIONE AI PROGETTI LIPU PER LA TUTELA DELLA NATURA IN ITALIA (a cura di LIPU Centro recupero fauna Selvatica La Fagiana).

DOMENICA 5 DICEMBRE

Alle 16, piazza Liberazione e vie del centro

S(ELFI)E NATALIZI (straordinarie acrobazie e numeri circensi animeranno le vie cittadine, divertendo grandi e bambini; evento itinerante, a cura dell’Amministrazione comunale).

MERCOLEDI’ 8 DICEMBRE

Piazza Liberazione, per tutta la giornata

EMOZIONE ROSSA A MAGENTA – Raduno di Ferrari (a cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con Scuderia Ferrari club Saronno – Abbiategrasso – San Martino di Bareggio); alle 16.30 in piazza Liberazione INAUGURAZIONE E BENEDIZIONE DELL’ALBERO DI NATALE e DEL PRESEPE DELLA CITTÀ (a cura dell’Amministrazione comunale. Con la benedizione di don Giuseppe Marinoni e con l’accompagnamento musicale della Banda Civica e la partecipazione del Gruppo Artistico Presepisti Stella Cometa); a seguire attivazione della filodiffusione di musiche natalizie per le vie cittadine.

DALL’8 DICEMBRE AL 9 GENNAIO

Pontenuovo, lavatoio

PRESEPE LUNGO IL NAVIGLIO (riproduzione di un presepe prodotto dal Gruppo Artistico Presepisti Stella Cometa ed ora esposto al pubblico stabilmente nel Museo Debelenes a Malaga; Gruppo Storico Pontenuovo).

SABATO 11 DICEMBRE

Piazza Liberazione, per tutta la giornata

BANCHETTO BENEFICO (Conferenza San Martino di Magenta-San Vincenzo de Paoli

Piazza Liberazione, per tutta la giornata

BANCHETTO INFORMATIVO E DI SENSIBILIZZAZIONE SULLE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE (Gattinicercacasa Amici di Luigi, dalle 15 alle 19).

LO SVILUPPO SEI TU (banchetto di presentazione e raccolta fondi dell’associazione AVSI).

KALINKA (spettacolo divertente ed emozionante che concilia musica, circo e teatro; intrattenimento itinerante, a cura dell’Amministrazione comunale).

SABATO 11 E DOMENICA 12 DICEMBRE

Alle 21 – Teatro Lirico

MUSIC@ARE LIVE (serate di raccolti fondi a favore di un progetto benefico di contrasto al disagio giovanile, a cura del Comune di Magenta, con la partecipazione e in collaborazione di Liceo musicale ‘S. Quasimodo’, Musik Factory, Totem – La tribù delle arti, Big Bubbles, Liceo artistico ‘L. Einaudi’).

DOMENICA 12 DICEMBRE

Alle 16.30 – Piazza Liberazione e vie del centro e alle 18 durante la Santa Messa in Basilica di S. Martino AUGURI IN MUSICA (Fanfara dei Bersaglieri 'Nino Garavaglia'),

PIVA NATALIZIA per le cascine delle vallate (corpo musicale Santa Cecilia).

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE

Alle 21 Chiesa Sacra Famiglia CONCERTO DI NATALE (Banda 4 Giugno 1859).

VENERDÌ 17 DICEMBRE

Alle 21 Chiesa parrocchiale SS. Carlo e Luigi a Pontevecchio CONCERTO DI NATALE (Corpo Musicale Santa Cecilia).

SABATO 18 DICEMBRE

Via Mazzini, per tutta la giornata

POMPIERE PER UN GIORNO – manifestazione per bambini Gazebo, automezzi vari, gonfiabile e percorso di abilità per bambini A cura del comando dei Vigili del Fuoco di Legnano/Magenta

Alle 21 – Basilica di San Martino

‘NOTE NELL’ATTESA’ - CONCERTO DI NATALE (Maestri Renato Pante e Carlo Tunesi, con la partecipazione del maestro Bruno Casoni; Corale San Giuseppe di Pontenuovo con il Coro Aloysiana di S. Martino).

Alle 16 – Teatro Lirico

CANTO DI NATALE

Spettacolo teatrale per bambini (a cura dell’Amministrazione comunale)

DOMENICA 19 DICEMBRE

Via Mazzini, per tutta la giornata

AGRINATALE Mercatoagricolo (Comitato Agricolo del Magentino).

Piazza Liberazione, per tutta la giornata

BANCHETTO VENDITA PANETTONI E PANDORI PER LA RACCOLTA DI FONDI (Croce Bianca Magenta).

Piazza Liberazione, per tutta la giornata

CAMPAGNA DI NATALE A SOSTEGNO DELLA RICERCA (Fondazione Telethon e Avis Magenta).

Alle 16, vie del centro

SOGNO DI NATALE

Musicisti con ottoni e percussioni e attori su trampoli vestiti da farfalle luminose faranno vivere un’atmosfera natalizia sospesa e coinvolgente; evento itinerante. (a cura dell'Amministrazione comunale).

AUGURI IN MUSICA

Intrattenimento musicale per le vie cittadine (Banda IV Giugno 1859).

pomeriggio

PIVA NATALIZIA per le cascine delle vallate (corpo musicale Santa Cecilia).

MARTEDÌ 21 DICEMBRE

Alle 21 Basilica di San Martino CONCERTO DI NATALE (Circolo Banda Civica).

VENERDÌ 24 DICEMBRE

Alle 17 piazza Liberazione

TAGLIO DEL PANETTONE E SCAMBIO DI AUGURI (Pro Loco Magenta in collaborazione con l’Amministrazione comunale e alla presenza delle autorità).

