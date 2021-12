Il Vescovo Agnesi chiude l'Indulgenza

Ancora pochi giorni per avvalersi della ‘grazia’ del dono dell’Indulgenza plenaria. La comunità inverunese si appresta a vivere un’altra intensa giornata il prossimo 8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione. Alla Santa Messa delle 10 ci sarà la presenza del Vescovo Franco Agnesi, Vicario Generale della Diocesi di Milano, che ‘chiuderà’ simbolicamente la ‘porta santa’. Dallo scorso 15 ottobre, festa di Santa Teresa, infatti, è possibile ricevere l’indulgenza plenaria visitando la chiesa parrocchiale inverunese, che nelle scorse settimane ha celebrato i 120 anni di dedicazione, seguendo le normative e indicazioni presenti in parrocchia. Questo intenso periodo di spiritualità ha riacceso tanti significati di fede profondi nei cittadini.

