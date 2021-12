Premi di studio e consiglio 'baby'

Lunedì 29 novembre durante la seduta del consiglio comunale di Inveruno, il sindaco Sara Bettinelli ha consegnato i premi laurea agli studenti meritevoli che hanno conseguito la Laurea nell’anno 2019-2020 con risultati importanti. A ricevere il premio i giovani cittadini Sara Barera, Lorenza Concordia, Michele Longoni, Martina Barbaglia, Laura Paganini, Valeria Maria Pastori, Stefano Colombo e Matteo Gerli. Inoltre, durante la serata è stato ufficialmente costituito il Consiglio comunale dei ragazzi di Inveruno, in carica per i bienni 2021-2022 e 2022-2023, con la conseguente nomina dei suoi componenti. Tra i consiglieri eletti: Dordoni Luca (1A), Turatti Martina (1A), Garavaglia Emma (1B), Rossi Sofia (1B), Callegari Samuele (1C), Dordoni Gaia (1C). Giovanissimi di grande valore e impegno.

