Mina Riva: artista generosa e sensibile

Fin dagli inizi protagonista dell’arte cuggionese. Una persona semplice, molto colta e di grande umanità. “Il Gruppo Artistico Occhio piange la scomparsa della socia storica Mina Riva. Donna generosa e sensibile. E’ annoverata tra coloro che fondarono l’Associazione. Fu artista eclettica: brava pittrice su tela e vetro. Valida scultrice con la tecnica Raku. Sempre alla ricerca di nuove e innovative esperienze artistiche”. Una perdita importante ma che rimarrà nei ricordi di tutti con la sua arte.

