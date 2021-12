'Anch’io Illumino Magenta'

Molte le attività commerciali che hanno desiderato, con un ulteriore e importante impegno, partecipare ad illuminare ancora di più la città di Magenta.

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha garantito il proprio contributo per provvedere all’installazione delle luminarie nelle varie vie e piazze della città. Nonostante questo significativo passaggio moltissime sono le attività commerciali e di pubblico esercizio che hanno desiderato, con un ulteriore e importante impegno, partecipare ad illuminare ancora di più la città e le vie e piazze commerciali di Magenta sostenendo economicamente il posizionamento di ulteriori ed aggiuntivi filari andando, sostanzialmente, a raddoppiare quanto sarebbe stato possibile posizionare con la contribuzione del Comune. “E’ un gesto, quello garantito dalle nostre imprese associate – afferma il presidente di ConfCommercio, Luigi Alemani – davvero significativo soprattutto se calato in quelli che sono gli scenari ancora complessi che contraddistinguono queste giornate e che caratterizzeranno, anche in ragione delle imminenti disposizioni governative circa il cd 'green pass' rafforzato, le prossime settimane che, come Organizzazione di rappresentanza, ci auspichiamo possano garantire i ritorni tanto desiderati dalle nostre attività”. Tutti gli esercizi commerciali che hanno contribuito potranno essere identificate dalla cittadinanza e dalla clientela da un apposito cartello che Confcommercio Magenta e Castano Primo ha appositamente realizzato e sta distribuendo gratuitamente. “Abbiamo desiderato, come già avvenuto negli anni scorsi, realizzare questo cartello che le attività potranno esporre in vetrina – sottolinea il direttore Simone Ganzebi - proprio per dare piena contezza a tutti coloro che si recheranno a Magenta di quali siano i negozi, associati e non, che hanno contribuito alla valorizzazione della città partecipando concretamente alla installazione delle luminarie dando corpo, in maniera ottimale, ad una cornice ideale nella quale poter fare shopping. La locandina 'Anch’io Illumino Magenta' diviene quindi un vero e proprio 'brand' per identificare chi ha creduto e chi crede, come Confcommercio, in Magenta ed in quello che è il ruolo prezioso del tessuto commerciale".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro