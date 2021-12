Inveruno: 35 positivi

"La situazione dettata dal Covid 19 nella nostra Comunità è ancora in evoluzione - spiega il sindaco Sara Bettinelli - Ad oggi sono 35 i concittadini positivi, di cui un concittadino ricoverato in un ospedale".

Dopo un periodo relativamente tranquillo e la gestione del periodo dell'Antica Fiera di San Martino tra precauzioni e attenzioni, vi è stata un'impennata di casi di coronavirus anche nella comunità di Inveruno e Furato.

"La situazione dettata dal Covid 19 nella nostra Comunità è ancora in evoluzione - spiega il sindaco Sara Bettinelli - Ad oggi sono 35 i concittadini positivi, di cui un concittadino ricoverato in un ospedale del territorio, e 23 i concittadini sono in quarantena obbligatoria. 6 giovani cittadini positivi frequentano le nostre scuole elementari e medie. Abbiamo un contatto diretto con la dirigenza scolastica e stiamo seguendo la situazione.

È importante continuare ad osservare le regole che conosciamo: mascherina quando obbligatoria, distanziamento, igienizzazione delle mani. È fondamentale monitorare eventuali sintomatologie che possono presentarsi, non sottovalutarle, ma confrontarsi con il medico curante. Più collaboriamo e più riusciamo a tenere sotto controllo la situazione".

