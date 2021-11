Si pattina in piazza

Pronti ad indossare i pattini. In piazza Mazzini a Castano ecco, infatti, per le prossime festività natalizie (e anche dopo) una vera e propria pista di pattinaggio.

Avete preparato i pattini? Pronti, allora, ad indossarli, perché per tutte le prossime festività natalizie (e anche dopo) potrete divertirvi e stare insieme pattinando in piazza Mazzini a Castano. Sì, avete capito bene, ecco, infatti, in centro città una vera e propria pista. "Un'iniziativa che vuole essere un'ulteriore occasione per vivere gli uni affianco agli altri il periodo di Natale - commenta il sindaco Giuseppe Pignatiello - La struttura, quindi, sarà inaugurata ufficialmente nel pomeriggio di sabato 4 dicembre, quando daremo il via alle varie manifestazioni in programma, appunto, nelle settimane che verranno, e dovrebbe rimanere fino al 31 gennaio". Allegria e un po' di spensieratezza, insomma, scivolando sul ghiaccio con gli amici o la famiglia, oltre ad una serie di altri appuntamenti che si susseguiranno. "Le scuole, ad esempio, gratuitamente, avranno la possibilità di utilizzarla per eventuali attività - spiega il primo cittadino - Mentre, in parallelo, spazio a diversi eventi promossi dai commercianti e con le associazioni". Oltre alla presenza di una postazione che preparerà le frittelle. "La pista, infine, osserverà determinati orari di apertura, con prezzi calmierati e ridotti per i bambini - conclude Pignatiello - E per quanto riguarda la viabilità in piazza, sono state predisposte delle deviazioni, più nello specifico chi proviene da corso Martiri dovrà svoltare in via San Gerolamo, chi arriva, invece, da corso San Rocco passerà in via Moroni, potendo rientrare, successivamente, in entrambi i casi in centro".

