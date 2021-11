Giornata di vaccinazione: buona adesione

Buona l'organizzazione, altrettanto l'adesione dei cittadini. L'Amministrazione comunale di Villa Cortese archivia con il sorriso la giornata della vaccinazione antinfluenzale in paese a cui hanno preso parte 263 persone over 65 e con particolari patologie.

Buona l'organizzazione, altrettanto l'adesione dei cittadini. L'Amministrazione comunale di Villa Cortese archivia con il sorriso la giornata della vaccinazione antinfluenzale in paese a cui hanno preso parte 263 persone over 65 e con particolari patologie. Tutto, nella sala polifunzionale di piazza Carroccio, sembra essere filato per il verso giusto. Coinvolte nell'operazione sono state Lorena Falabretti e Maria Grazia Cavallo dell'Asst e il medico della Rsa di Villa Cortese Santoro. L'appuntamento ha potuto essere organizzato per iniziativa congiunta di comune, Protezione Civile, Croce Azzurra e Mutua Medica. "Ringrazio Asst Ovest Milanese - spiega il sindaco Alessandro Barlocco - per l'opportunità data ai nostri cittadini di avere anche quest'anno un punto di riferimento in paese per ricevere la vaccinazione antinfluenzale, grazie anche a tutti i volontari che con il loro prezioso supporto hanno permesso di accogliere le persone e gestire gli spazi e alle dottoresse Falabretti, Cavallo e Santoro per la disponibilità e cortesia dimostrata".

