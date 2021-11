San Giorgio risponde presente all'antinfluenzale

Vaccino antinfluenzale avanti tutta. I cittadini di San Giorgio su Legnano hanno risposto a grandi numeri all'invito a sottoporsi all'iniezione come già avvenuto per quella contro il Covid. E il sindaco Walter Cecchin lo sottolinea con piacere attraverso una nota.

Vaccino antinfluenzale avanti tutta. I cittadini di San Giorgio su Legnano hanno risposto a grandi numeri all'invito a sottoporsi all'iniezione come già avvenuto per quella contro il Covid. E il sindaco Walter Cecchin lo sottolinea con piacere attraverso una nota. Il suo primo pensiero di ringraziamento è per la macchina organizzativa che ha permesso di gestire nel modo migliore il servizio: "Voglio ringraziare tutte le persone - dice - che hanno permesso di organizzare al meglio la vaccinazione antinfluenzale nella nostra comunità". Poi il suo grazie va ai più di 1200 cittadini che, prosegue, "Sono stati vaccinati dai nostri sei medici di famiglia con cui anche quest'anno abbiamo collaborato". Un buon lavoro di squadra, quindi, come investimento sulla salute. Alla buona riuscita dell'iniziativa hanno contribuito anche gli apporti dei volontari delle associazioni Croce Azzurra e Insieme è meglio, così come la capillare azione di gestione della Protezione Civile.

