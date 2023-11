Defibrillatore sulla cancellata della chiesa parrocchiale

Se usato con perizia e per tempo, può salvare una persona colpita da improvviso attacco cardiaco. San Giorgio su Legnano può contare su un nuovo defibrillatore messo a disposizione dall'associazione 'Insieme è meglio'.

Se usato con perizia e per tempo, può salvare una persona colpita da improvviso attacco cardiaco. San Giorgio su Legnano può contare su un nuovo defibrillatore messo a disposizione dall'associazione 'Insieme è meglio'. "In questi ultimi quattro anni - spiega il sodalizio di via Cavour - la nostra associazione è stata colpita intensamente dalla scomparsa di diversi volontari che hanno contribuito alla nascita e alla crescita del nostro sodalizio, proprio per questo volevamo trovare un modo per ricordarli e da qui è nata l'idea di donare alla comunità sangiorgese un nuovo defibrillatore, un dispositivo che può salvare la vita ci è sembrata quindi la via migliore per farlo". Non solo uno strumento prezioso di prevenzione della salute ma anche un omaggio alla memoria. Il nuovo DAE è infatti figlio anche delle donazioni raccolte per ricordare la ex dipendente comunale Oriana Sozzi, oltrechè dei contributi arrivati all'associazione dal Cinque per mille. Il defibrillatore troverà collocazione sulla cancellata della chiesa parrocchiale di via Roma. "Ringraziamo a questo proposito - conclude Insieme è meglio - l'associazione Sessantamilavitedasalvare Altomilanese ODV di Cerro Maggiore che ci sta aiutando nella realizzazione di questo progetto".

