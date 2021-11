Taglio del nastro per il campo da bocce

Tanto atteso, si appresta a ricevere il taglio del nastro. Il campo da bocce nel rione Buon Gesù di Castellanza è realtà.

Tanto atteso, si appresta a ricevere il taglio del nastro. Il campo da bocce nel rione Buon Gesù di Castellanza fortemente voluto dall'Amministrazione comunale del sindaco Mirella Cerini per fornire un'ulteriore occasione di socialità alla città è diventato realtà. E sarà inaugurato giovedì 2 dicembre alle 11.30. "L'impianto - spiega il Comune - risponde alle esigenze di socialità degli abitanti del quartiere e di tutti i castellanzesi che da diversi anni non hanno più a disposizione un luogo pubblico dove praticare il gioco delle bocce". Tra una carambola e una raffa, quindi, potrebbero spalancarsi le porte per nuove occasioni di amicizia. "E' una delle opere - spiega ancora il Comune - realizzate a compensazione della realizzazione della centrale di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e vapore all'interno dell'area del polo chimico". All'inaugurazione saranno presenti il primo cittadino e il consigliere delegato allo sport Luigi Croci.

