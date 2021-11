Pontani per l'Inclusione dei diversamente abili

Il sindaco Lorenzo Radice ha conferito ad Anna Pontani l’incarico alle Politiche di inclusione relative alle persone diversamente abili.

Il sindaco Lorenzo Radice ha conferito ad Anna Pontani l’incarico alle Politiche di inclusione relative alle persone diversamente abili: si tratta del sesto incarico assegnato a un consigliere per svolgere un’attività in un campo specifico di interesse per l’Amministrazione comunale. Primo compito della consigliere delegata sarà capire la consistenza numerica dei diversamente abili residenti in Città e la tipologia della loro disabilità per avere dati oggettivi utili a indirizzare gli interventi. Si rafforzerà, naturalmente, l’interlocuzione con le associazioni che si occupano dei disabili per occuparsi nello specifico delle difficoltà che ognuno di loro incontra nella vita quotidiana e trovare, sulla base di questi riscontri, le prime possibili soluzioni ai disagi che oggi devono sopportare. "Vogliamo costruire una città per tutti –dichiara il sindaco Lorenzo Radice – e l’attenzione ai diversamente abili, come verso tutti i soggetti fragili, è elemento fondamentale dell’inclusività. Oggi in città si realizzano già interventi nell’ambito delle opere pubbliche e penso alle tante sistemazioni dei marciapiedi fatte quest’anno, che abbattono le barriere architettoniche, ma restano situazioni della vita quotidiana, in ambiti diversi, che ereditiamo da un passato in cui la disabilità non godeva della giusta considerazione e cui bisogna porre rimedio. Con questo incarico avremo una visione più precisa della situazione; condizione, questa, indispensabile per intervenire in maniera più efficace". Quattro i temi su cui lavorerà la consigliera Pontani: abbattimento delle barriere architettoniche e promozione della mobilità; promozione dell’integrazione sociale, culturale e sportiva al di fuori degli ambiti istituzionali ordinari; promozione della collaborazione e delle sinergie tra i diversi soggetti e portatori di interesse direttamente e/o indirettamente coinvolti nel tema della disabilità per sostenere la cittadinanza attiva; definizione delle modalità attuative del disability management. Quello affidato a Pontani, sulla base dell’ultimo punto, è quindi anche un incarico propedeutico all’istituzione del disability management, una scelta già attuata in diversi Comuni che, prima di creare la nuova funzione, hanno impegnato assessori o consiglieri in un lavoro preparatorio che funga da base di partenza. Compito del disability sarà di improntare tutte le politiche, e non solo quelle in ambito sociale, all’inclusività di tutti i cittadini, guardando dal punto di vista di chi ha spesso difficoltà a fruire pienamente dei diritti di cittadinanza. Dovrà, inoltre, valorizzare l'apporto che ogni giorno le associazioni danno a Legnano, con iniziative, servizi e attività che coinvolgono anche persone con disabilità. Da ricordare che l’incarico affidato alla consigliera dovrà essere svolto in supporto al sindaco e che la stessa non avrà poteri decisionali. Per lo svolgimento dell’incarico la consigliera non riceverà alcun compenso.

