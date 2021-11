Open day 'Carlo Fontana'

L'istituto 'Carlo Fontana', che ha scuole nei Comuni di Magenta e Robecco sul Naviglio, ha organizzato appuntamenti specifici per ciascun plesso.

L'istituto 'Carlo Fontana', che ha scuole nei Comuni di Magenta e Robecco sul Naviglio, ha organizzato appuntamenti specifici per ciascun plesso, in modo da fornire sia indicazioni formative generali ma anche una più puntuale descrizione delle caratteristiche organizzative di ciascun plesso, rispondendo alle specifiche domande delle famiglie del territorio. Per le scuole primarie 'L. da Vinci' di Robecco e 'G. Verdi' di Casterno l’incontro con il dirigente è martedi 30 novembre alle 18.30. Per la 'Santa Caterina' di Magenta mercoledi 1 dicembre alle 18.30, mentre in un secondo incontro sempre a distanza, giovedi 16 dicembre alle 18-19.15, saranno presentate attività di italiano, inglese, matematica, scienze ed educazione motoria, dagli alunni e dagli insegnanti di classe quinta. La 'Santa Caterina' sarà l’unico plesso a proporre un open day in presenza con laboratori a piccoli gruppi lunedi 20 dicembre alle 17-19. Per conoscere meglio la scuola dell’Infanzia 'Fornaroli' di Magenta l’appuntamento con il dirigente su GMeet è giovedi 2 dicembre alle 18.30. Per la Scuola secondaria di primo grado si comincia con l’incontro con il dirigente martedi 30 novembre alle 20.45 per la 'Don Milani' di Robecco e mercoledi 1 dicembre alle 20.45 per la 'F. Baracca' di Magenta. Open day virtuale sabato 11 dicembre per la 'Don Milani' di Robecco alle 10.30-12 e sabato 18 dicembre alle 10.30-12.45 per la 'F. Baracca' di Magenta. I link degli incontri sono disponibili sul sito della scuola www.icscarlofontana.edu.it.

