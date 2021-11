Letture Dantesche in biblioteca

Una serata che diventa un viaggio nella letteratura... un percorso tra i canti della storia artistica e culturale italiana.

Una serata che diventa un viaggio nella letteratura... un percorso tra i canti della storia artistica e culturale italiana. Questa sera, venerdì 26 novembre, presso la sala della biblioteca di Magnago si terrà un interessante incontro. "Aldilà dei due celebri canti spiegati e declamati, si potrà apprezzare anche la lettura di alcuni brani del Purgatorio, in cui il Poeta rimanda a musiche sacre e liturgiche del suo tempo, che sarà possibile ascoltare in riproduzione stereo durante la serata", spiega Gianmaria Messina, relatore della serata.

Nel pieno rispetto della normativa anti Covid19 ricordiamo che è obbligatorio il 'green pass' e occorre prenotarsi a prolocobienate [at] tiscali [dot] it

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro